Faza grupowa Mistrzostw Europy U-21 to już historia. W półfinałach niestety zabraknie reprezentacji Polski, ale na brak emocji z pewnością nie będziemy narzekać. Rywalizację w decydującej fazie turnieju rozpoczniemy od starcia Anglia - Niemcy. Początek relacji NA ŻYWO we Wprost.pl we wtorek o godz. 18:00.