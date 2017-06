Drugi półfinałowy mecz na Mistrzostwach Europy U-21 będzie starciem piłkarskich gigantów. Hiszpanie, którzy w fazie grupowej nie stracili nawet punktu zmierzą się z Włochami - zwycięzcami grupy C. Kto wywalczy awans do finału? Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl we wtorek od godz. 21:00.