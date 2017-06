Janowski nie poprowadzi już „Jaka to melodia”? „Nie podpiszę się pod prowizorką”

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że Robert Janowski nie będzie już prowadził programu „Jaka to melodia”. Do sprawy postanowił się odnieść sam zainteresowany, który skomentował na swoim profilu na Facebooku co stanie się z popularnym programem TVP.