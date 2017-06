Prezydent Gdańska zaprzecza słowom Marcina P. Kukiz: On po prostu lubi pociągnąć samolot

Paweł Kukiz na Facebooku odniósł się do treści zeznań twórcy Amber Gold Marcina P. oraz reakcji, którą one wywołały. Polityk przypomniał, że choć prezydent Gdańska twierdzi, iż nigdy nie widział się z Marcinem P., to jednak brał udział w akcji promocyjnej jego linii lotniczych.