Grupa posłów Nowoczesnej, którzy udali się do Puszczy Białowieskiej na spotkanie z ekologami, została zatrzymana przez Straż Leśną i Straż Graniczną. Do zdarzenia doszło 29 czerwca. W rozmowie z portalem Onet.pl, Katarzyna Lubnauer, szefowa klubu parlamentarnego Nowoczesnej, stwierdziła, że było to „cyniczne wykorzystanie służb”.