Do tajnej notatki b. szefa ABW z 2012 roku, dotarli dziennikarze tygodnika „wSieci”. Informował on premiera Donalda Tuska o zagrożeniu jakim jest Amber Gold. Z dokumentu, przesłanego do najważniejszych osób w państwie wynika, że ABW miało dowody, że spółka Marcina P. to „piramida finansowa”, a linie OLT Expres służyły do wyprowadzania pieniędzy z Amber Gold.