Co z zakazem handlu w niedzielę? Organizacje handlowe domagają się zmiany w kodeksie pracy

Organizacje handlowe opowiadają się za wprowadzeniem w Kodeksie Pracy zapisu dającego pracownikowi prawo do co najmniej dwóch niedziel wolnych w okresie 4 tygodni. Obecnie prawo gwarantuje prawo do jednej wolnej niedzieli w miesiącu.