Szyszko zaprosił delegację UNESCO do Puszczy Białowieskiej

Minister środowiska prof. Jan Szyszko zaprosił członków Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO do złożenia wizyty w Puszczy Białowieskiej. Odbędzie się ona 8 lipca 2017 r. „Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania Puszczy jako dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego” – czytamy w komunikacie Ministerstwo Środowiska.