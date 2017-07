W rozmowie z dziennikarzami w Brukseli szef Rady Europejskiej Donald Tusk odniósł się do jego wezwania do prokuratury ws. nieprawidłowości związanych z sekcjami zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. – Jeśli będzie to możliwe, nie będę unikał tego typu spotkań – podkreślił.