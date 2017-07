Mariusz Błaszczak skomentował w rozmowie z Polsat News skandaliczną akcję narodowców, którzy wystawili prezydentom 11 polskich miast akty zgonu politycznego. – To nie jest dobra forma, natomiast zwrócenie uwagi na to, że wbrew polityce rządu, prezydenci z PO chcą tworzyć getta w swoich miastach, czyli chcą doprowadzić do katastrofy społecznej, to jest niezwykle ważne – mówił szef MSWiA.