Wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki na antenie TVN 24 zapewnił, że Polska zakupi od Amerykanów najnowocześniejszą wersję systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot. Ma on trafić na wyposażenie Wojska Polskiego równolegle z wdrożeniem go do służby w wojskach amerykańskich.