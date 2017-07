Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się uprawą środków odurzających w postaci marihuany w celu wprowadzenia ich do obrotu. W toku śledztwa zarzuty przedstawiono trzem podejrzanym: Markowi K., Krzysztofowi S. oraz Markowi F. Na wniosek prokuratury wszyscy podejrzani są tymczasowo aresztowani do 4 września 2017 roku.