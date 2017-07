– Zjednoczyć opozycję by odsunąć PiS od władzy? Wygląda na to, że nie ma lidera, który mógłby coś takiego przeprowadzić. Jeśli już ankietowani kogoś wskazują, to nie są to partyjni liderzy. Ich retoryka najwyraźniej nie trafia do wyborców – komentuje publicystka.