I prezes Sądu Najwyższego w stanie spoczynku prof. Adam Strzembosz w programie „Tak jest” na antenie TVN24 wezwał wszystkich parlamentarzystów, którzy podpisali projekt ustawy o likwidacji SN do tego, aby „jeszcze raz go przeczytali”. – Bo może się podpisali, nie bardzo zdając sobie sprawę, co jest w środku – podkreślił.