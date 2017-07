– Zostałam powołana przez Lecha Kaczyńskiego, który bardzo dobrze mnie znał. Założenia, które przyświecają tej ustawie, oparte są na insynuacjach. Naród ma minimalne zaufanie do parlamentu, w porównaniu do tego, jakie zaufanie ma do sędziów – mówiła w Sejmie I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf.