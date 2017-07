Po burzliwej nocy, Sejm przed godz. 10 wznowił obrady. Posiedzenie rozpoczęło się od kolejnej awantury, podczas której posłowie opozycji apelowali do Jarosława Kaczyńskiego, aby przeprosił za swoje ostre słowa skierowane do opozycji. Parlament zdecydował, że ustawa o Sądzie Najwyższym trafi do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jej obrady rozpoczęły się po godzinie 21:30.