Prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się w wywiadzie dla TVP do kontrowersyjnych słów, jakie skierował we wtorek podczas posiedzenia Sejmu do posłów opozycji, oskarżając parlamentarzystów, że „wycierają sobie zdradzieckie mordy nazwiskiem” Lecha Kaczyńskiego. – Doszedłem do wniosku, że pewna miara jest przekroczona – przyznał.