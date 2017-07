– To jest metoda „ulica i zagranica” naszej opozycji. Krótko mówiąc wiele sił, także sił ekonomicznych mających wpływy polityczne, jest zainteresowanych tym, żeby Polskę móc wciąż eksploatować. Polska była w ciągu ostatnich lat ograbiona na co najmniej 220 mld złotych i to są obliczenia ministra Morawieckiego – tak zapowiedzi wiceszefa KE Fransa Timmermansa komentował w TVP prezes PiS Jarosław Kaczyński.