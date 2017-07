Krakowscy strażnicy miejscy spostrzegli we wtorek mężczyznę, który nagi biega po bulwarach wiślanych. Na widok funkcjonariuszy, mężczyzna wskoczył do wody. Kiedy ratownicy WOPR próbowali go uratować, ten pogryzł do krwi jednego z nich, a później także dwóch strażników miejskich. W ręku trzymał różaniec i dowód osobisty, wykrzykując: „módlcie się!”.