– Zostanę w PiS do końca – zapowiedział w programie #RZECZOPOLITYCE Łukasz Rzepecki, poseł PiS. W czwartek nie brał on udziału w głosowaniu nad ustawą o Sądzie Najwyższym, tego samego dnia decyzją partii został odwołany z Komisji do Spraw Unii Europejskiej.