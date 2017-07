Jak informuje we wtorek dziennik „Rzeczpospolita”, resort ministra Zbigniewa Ziobry zatrudnił ekspertów, którzy nie spełniają ustawowych wymagań - żaden z nich nie został zatrudniony w ramach otwartego kursu. Ponadto doszło do nadużyć przy wypłatach premii. To tylko część listy nieprawidłowości, które ujawniła kontrola NIK.