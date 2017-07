Konsul honorowa RP w Ohio Maria Szonert-Binienda wspólnie z kilkoma grupami amerykańskiej Polonii wystosowała list otwarty do sekretarza stanu USA Rexa Tillersona. Odnosiła się w nim do wystąpienia przedstawicielki Białego Domu, w którym wzywano władze Polski do „zrezygnowania z niekonstytucyjnych przepisów”.