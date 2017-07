Jacek Pochłopień: Co dalej z reformą sądownictwa?

– Myślę, że większość Polaków, którzy wyszli na ulicę, było nie tyle za zmianą w wymiarze sprawiedliwości, co dokładnie tym ustaw, które zostały uchwalone i temu trybowi pracy – mówi redaktor naczelny tygodnika „Wprost” Jacek Pochłopień. – Sędziowie operują według ustalonego prawa. Czasem to nie sędzia jest winien wyrokowi, który może budzić wątpliwości ale to, że litera prawa stanowi tak, a nie inaczej. O tym trzeba pamiętać – zauważa.