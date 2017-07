W poniedziałek dziennikarze komentowali swoistą „wojnę na orędzia”, do jakiej doszło na antenie TVP pomiędzy Beatą Szydło i Andrzejem Dudą. Państwowy nadawca jako pierwsze wyemitował oświadczenie premier, a wielu komentujących oceniało, że to prezydent jako głowa państwa powinien mieć pierwszeństwo. Do sytuacji odniosła się Telewizja Polska.