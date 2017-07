Joachim Brudziński pytany był na antenie Radia Maryja, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie doprowadziło do wprowadzenia pełnego zakazu aborcji w Polsce i czy wpłynął na to czarny protest. – My jesteśmy politykami, musimy brać odpowiedzialność za decyzje polityczne. To nie ma wspólnego ze strachem, czy obawą – zaznaczył.