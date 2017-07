– Przyszedłem do sądu na aplikację w 1956 roku. Czy to znaczy, że jestem komunistycznym złogiem? Wtedy do sądów przyszła cała fala ludzi bezpartyjnych, pochodzenia inteligenckiego, których rodzice byli w AK. Nie mieliśmy nic z komunizmem wspólnego, nie mieliśmy żadnych partyjnych powiązań – podkreśla w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” profesor Adam Strzembosz.