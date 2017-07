Jaki porównuje sytuację w Polsce do raka. „Boli, ale i tak trzeba trudną operację przeprowadzić, żeby żyć”

– Bo tak to w życiu bywa, że czasem jak człowiek ma raka, to owszem, i to boli, i czasem trzeba wziąć narkozę, ale trudną operację trzeba przeprowadzić, żeby pacjent żył. I dokładnie tak samo jest z Polską – mówił w radiowej Jedynce wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.