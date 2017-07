Zagraniczne media opisują sprawę pobicia reportera Polsat News, do którego doszło w sobotę w Puszczy Białowieskiej, kiedy to ekipa telewizyjna chciała nagrać na miejscu materiał. Mężczyznę próbowano potrącić samochodem, uderzono go i zniszczono mu kamerę. Tak o sprawie piszą zagraniczne portale informacyjne.