Jerzy Owsiak we wpisie na Facebooku odniósł się do skandalu, jaki wybuchł po jego słowach pod adresem posłanki PiS Krystyny Pawłowicz, jakie padły podczas Przystanku Woodstock. Jego twórca wyjaśnił, co miał na myśli i zapowiedział, że nie wycofa się ze swojej wypowiedzi, nawet mimo groźby wejścia na drogą sądową, jaka padła ze strony rzecznik PiS Beaty Mazurek.