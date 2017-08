Nie pomógł nawet Bill Gates. Polska gmina zostanie zlikwidowana, to pierwsza taka sytuacja w kraju

Biuro prasowe wojewody zachodniopomorskiego poinformowało we wtorek w komunikacie, że szef MSWiA podjął działania mające na celu zniesienie gminy Ostrowice i włączenie jej do obszaru gminy Drawsko Pomorskie. Nie pomogły nawet pisma do fundacji Billa Gatesa kierowane przez wójta gminy.