– Służby są przygotowane do niesienia pomocy. Zrobimy wszystko, by nie doszło ponownie do takich zdarzeń – powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak po odprawie dotyczącej nawałnic, które przeszły nad kilkami województwami. W wideokonferencji z Gdańska, wzięła też udział premier Beata Szydło.