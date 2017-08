„Nie jest prawdą to, o czym mówi w sposób bezczelny minister Błaszczak”. Marszałek odpowiada na zarzuty

– Skoro się pan obudził pięć dni po nawałnicy, skoro już jest pan przytomny, do pracy – mówił do marszałka woj. pomorskiego podczas konferencji prasowej w Chojnicach minister Mariusz Błaszczak. Wezwany do tablicy Mieczysław Struk odpowiedział mu w ostrych słowach.