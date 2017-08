Na terenie chorzowskich Zakładów Azotowych doszło do rozszczelnienia beczki z żółtym fosforem. Pożar został szybko ugaszony, ale władze wystosowały do mieszkańców trzech miast apel o ostrożność: zalecane było zamknięcie okien i niewychodzenie z domów. Obecnie wiadomo już, że do skażenia powietrza nie doszło.