W mediach od kilku dni głośno było o zagadkowych przypadkach dwóch samobójstw, do których doszło w areszcie na Białołęce w Warszawie. Przez wiele dni nie pojawiał się żaden oficjalny komentarz w tej sprawie. Tak było aż do niedzieli, kiedy to Wirtualna Polska opublikowała oświadczenie przedstawicieli Służby Więziennej.