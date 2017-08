Lider Nowoczesnej Ryszard Petru w „Faktach po Faktach” na antenie TVN24 odniósł się do zamieszania wokół obchodów rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. – Nikt nam nie zabierze symboli. Nie ma monopolu na symbole. Jak Kaczyński wkłada biało-czerwony płaszczyk, to nie znaczy, że on jest jego, tylko wszyscy Polacy mają prawo do biało-czerwonego płaszczyka – zaznaczył.