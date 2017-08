Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info, że we wtorek do Rimini, gdzie doszło do brutalnego ataku na polskie małżeństwo, uda się grupa prokuratorów. – Najważniejsze jest złapanie katów, tych brutalnych bandytów i urządzenie im surowego, sprawiedliwego procesu – zaznaczył.