Fałszywe banknoty euro, funty brytyjskie, polskie złote oraz linię produkcyjną do podrabiania pieniędzy odkryli łódzcy policjanci CBŚP, w jednym z ukrytych pomieszczeń na prywatnej posesji, w województwie łódzkim. Do sprawy zatrzymano trzy osoby, które już aresztowano na trzy miesiące. Za produkcję fałszywych banknotów grozić może kara pozbawienia wolności do 25 lat.