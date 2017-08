Szydło twierdzi, że protesty to „dobrze wyreżyserowana i dobrze opłacona akcja”. Opozycja komentuje

– W kwestii zmian w sądownictwie to rząd ma rację. Jednak spór, rozmowa, wymienianie się argumentami to przecież sól demokracji – oceniła w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” premier Beata Szydło. Szefowa rządu skomentowała też protesty, jakie towarzyszyły reformie sądownictwa. Jej zdaniem były one akcją „dobrze wyreżyserowaną i opłaconą”.