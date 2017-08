Jaki odpowiada na rzekome słowa Polki zgwałconej w Rimini. „To wywołało we mnie emocje”

W środę dziennik „La Repubblica” dopuścił się nadużycia i opublikował nieprawdziwe wypowiedzi zgwałconej w Rimini Polki. W rzeczywistości nie rozmawiała ona z mediami. Zanim jednak nieprawdziwą informację sprostowało MSZ, do słów przypisywanych Polce odniósł się wiceminister Patryk Jaki. które w rzeczywistości nie były jej wiernymi słowami. Kobieta odniosła się m.in. do słów Patryka Jakiego. O komentarz do jej wypowiedzi dziennikarze RMF FM zapytali wiceministra sprawiedliwości.