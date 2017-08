W trakcie obchodów z okazji święta 11. Mazurskiego Pułku Artylerii dokonano oficjalnego przyjęcia do eksploatacji w Wojsku polskim modułów ogniowych „Regina”, w skład których wchodzą m.in. samobieżne armatohaubice 155 mm na podwoziu gąsienicowym „Krab”. – Kontrakt na Kraby to ponad 4,5 mld złotych wydane w polskim przemyśle. Polska armia długo się nie modernizowała. Ale dzisiaj się to zmienia – mówił w trakcie uroczystości w Węgorzewie wiceminister Bartosz Kownacki.