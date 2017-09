Morawiecki: W USA jest niepojęte, by swoje brudy wywlekać za granicę

– Tu, w Ameryce niepojętym jest, by swoje, jak to się mówi kolokwialnie, brudy wywlekać za granicę – powiedział Mateusz Morawiecki, który przebywa z wizytą w Nowym Jorku. Wicepremier zaapelował do opozycji o współpracę w sprawie zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości.