Prezydencki minister Wojciech Kolarski zwrócił się do szefa MON z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, do którego doszło 1 września na Westerplatte. Rzecznik resortu Antoniego Macierewicza w rozmowie z reporterką TVN24 stwierdziła jednak, że MON nie ma nic do dodania w tej sprawie.