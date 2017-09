Agencja ANSA oceniła, że nie będzie łatwo doprowadzić do ekstradycji sprawców napaści na Polaków w Rimini do Polski. Odniosła się tym samym do słów wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, który stwierdził, że strona polska powinna rozpocząć z Włochami negocjacje dot. ewentualnej ekstradycji.