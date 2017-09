Jak donosi we wtorek dziennik „Fakt” prezydent Andrzej Duda zażądał dymisji ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Miał zakomunikować to na spotkaniu z premier Beatą Szydło, do którego doszło przed 15 sierpnia, tj. ogłoszeniem decyzji prezydenta o odwołaniu nominacji generalskich.