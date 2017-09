– Nie ma mowy o Polexicie, jak próbują budować narrację niektóre środowiska. Chcę to jeszcze raz wyraźnie w tym gronie powiedzieć: nie ma żadnej mowy ani żadnego pomysłu i rząd nigdy nie zgodzi się na to, by rozmawiać i myśleć o opuszczeniu przez Polskę UE – podkreśliła premier Beata Szydło w trakcie spotkania z ambasadorami RP w ramach dorocznej narady ambasadorów.