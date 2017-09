Piotr Gliński, wicepremier pełniący także funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” stwierdził, że były prezydent Lech Wałęsa jest „elementem kultury popularnej o zasięgu globalnym” i porównał go do Myszki Miki. – On mi w jakiś sposób ubliża – odpowiedział Wałęsa w rozmowie z reporterem TVN24.