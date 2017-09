W niedzielę odbędzie się 89. miesięcznica smoleńska. Wirtualna Polska rozmawiała z jednym policjantów zaangażowanych do zabezpieczania tego wydarzenia. – Zdążyliśmy się już trochę uodpornić i zdajemy sobie sprawę z tego, co nas czeka, ale każdy wie, że to najgorszy dzień miesiąca – stwierdził funkcjonariusz.