– To niezwykle cenny dokument. Takiego jeszcze w Polsce nie było. Jest to kompleksowa opinia, opisująca całokształt kwestii związanej z reparacjami od I wojny światowej – powiedział w programie „Bez retuszu”, w TVP Info, poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Odniósł się w ten sposób do sejmowej ekspertyzy ws. reparacji, do której jako pierwszy dotarł portal tvp.info.