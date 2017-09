Co je Kukiz w szpitalu? Poseł pochwalił się zdjęciem i wyjaśnił, co mu dolega

Po tym jak media poinformowały, że Paweł Kukiz trafił do szpitala, poseł zamieścił na swoim profilu na Facebooku wyjaśnienie sytuacji, w którym poinformował, co było przyczyną trafienia do placówki. Zamieścił również zdjęcie szpitalnego jedzenia.