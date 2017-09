Sprawę „kamuflażu” policji na stadionie Ruchu Chorzów można uznać za zamkniętą. Jak wynika z wyjaśnień MSWiA, będących odpowiedzią na poselską interpelację członków Kukiz'15, to organizator zwrócił się do Policji o to, by funkcjonariusze przebywali na obiekcie przebrani za media.